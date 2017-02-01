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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости Курганской области
19:07  01 февраля 2017 0

После смерти подозреваемого в наркопреступлении в УМВД Зауралья уволили следователя

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны полиция
Следователь потерял работу из-за выпрыгнувшего с 6-го этажа молодого человекаФото: Николай Бастриков © URA.RU

По результатам служебной проверки ЧП в здании управления по контролю за оборотом наркотиков, под окнами которого был найден мертвым подозреваемый, уволен следователь УМВД по Курганской области. Об этом в среду, 1 февраля, на пресс-конференции сообщил начальник главка Олег Ильиных, передает корреспондент «URA.RU».

«Я принял решение об увольнении следователя. У нас не так много сотрудников профессиональных, но он не принял должных мер, чтобы человек, который является подозреваемым, был ограничен в передвижениях», — пояснил Олег Ильиных.

Инцидент произошел 15 ноября 2016 года. Как ранее сообщало «URA.RU», 22-летний молодой человек был задержан с 10 граммами синтетического наркотика. В здании управления по контролю за оборотом наркотиков он находился без процессуального оформления задержания. В коридоре шестого этажа задержанный открыл дверь балкона и выпрыгнул с него. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по п.«в» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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