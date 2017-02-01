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01 февраля 2017
18:44  01 февраля 2017 1

Трамп опередил Путина в рейтинге

Трамп-пати в баре Union Jack. Москва, портрет, трамп дональд, путин владимир
Трамп обогнал Путина в рейтинге цитируемостиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент США Дональд Трамп обогнал российского лидера Владимира Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ. Как подчеркивают исследователи, за последние несколько лет это первый случай, когда верхняя строчка рейтинга остается не за президентом России.

В январе Дональд Трамп возглавил топ-10 самых упоминаемых персон. 45-й президент США получил более 202 тысяч ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные «Системы комплексного анализа новостей».

Владимир Путин, как отмечает агентство, занимает вторую строку рейтинга. На него в российских СМИ сделано 147,7 тысячи ссылок.

Об экс-президенте США российские СМИ упоминали чуть более 61 тысячи раз (третье место в рейтинге). В первую десятку самых интересных прессе персон вошли премьер Дмитрий Медведев (40 862 упоминания), президент Украины Петр Порошенко (34 763), официальный представитель Кремля Дмитрий Песков (27 420), глава МИД Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Нина Калинина
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