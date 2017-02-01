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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости ЯНАО
19:24  01 февраля 2017 0

Последний участник кровавой драки в баре «Нефть» пойман и предстанет перед судом

Наручники, наручники, арест, заключение
Подсудимый несколько лет скрывался от полиции (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Салехардский суд рассмотрит дело Михаила Воронова, который был участником драки с топорами и ножами в баре «Нефть» летом 2014 года. В окружной прокуратуре агентству сообщили, что он долгое время скрывался от правоохранительных органов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в итоге был задержан в Ноябрьске.

Напомним, компания молодых людей попыталась пройти в заведение в ночь на 1 июня 2014 года. Представители фейсконтроля их не пустили. Они были одеты в спортивные костюмы. Мужчины ушли, но позднее вернулись вооруженные топорами, ножами.

«Ворвавшись в помещение клуба, они стали размахивать оружием, создавая панику среди работников и посетителей клуба. Воронов, вооруженный ножом, нанес телесные повреждения охраннику бара. Совместными усилиями работников и посетителей клуба нападавшие были выдворены из развлекательного заведения. После чего Воронов скрылся и долгое время находился в розыске», — сообщили агентству в пресс-службе окружной прокуратуры.

На данный момент обвинительное заключение прокуратуры отправлено в суд города Салехард. Михаила Воронова обвинили в хулиганстве с применением оружия группой лиц по предварительному сговору и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Остальные участники потасовки Артем Воронов, Дмитрий Довмат и Максим Фоменко уже осуждены на разные сроки и отбывают свое наказание.

Вячеслав Егоров
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