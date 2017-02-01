19:31 01 февраля 2017 0

Суд постановил: ПАТП №2 должно выплатить бабушке 135 тысяч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменское автотранспортное предприятие №2 заплатит пенсионерке за тяжелую травму, полученную в городском автобусе. Из-за того, что водитель резко затормозил, женщина упала в салоне автобуса, а потом полгода лечилась дома и в стационаре.

Как рассказали в прокуратуре Тюменской области, судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда в среду, 1 февраля, оставила в силе решение Центрального районного суда Тюмени, который взыскал с ПАТП №2 в пользу 80-летней пенсионерки 135 тысяч рублей.

Инцидент произошел 25 июня 2015 года. 80-летняя бабушка ехала в автобусе маршрута 20-6 и стала готовиться к выходу на своей остановке, когда водитель неожиданно резко затормозил. Пенсионерка упала. Скорая помощь отвезла ее в больницу, медики диагностировали у пожилой женщины закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субарахноидальное кровоизлияние и линейный перелом теменной кости справа. Две недели несчастная провела в больнице, потом до середины ноября лечилась дома, после чего ей снова пришлось лечь в стационар.

В августе прошлого года тюменка подала в суд, потребовав от ПАТП№2 возмещения морального вреда. Прокуратура поддержала ее требования. В сентябре Ленинский районный суд взыскал с предприятия 120 тыс. рублей за моральный вред и 15 тыс. рублей в качестве возмещения судебных расходов. Однако ПАТП№2 это не понравилось, и муниципальное предприятие обжаловало решение суда.

Сегодня судебная коллегия отклонила жалобу ПАТП №2 за необоснованностью. Компания выплатит пенсионерке всю назначенную сумму.

По данным из открытых источников, единственным учредителем ПАТП №2 является департамент имущественных отношений администрации города, директором — Александр Пискулин. С ноября прошлого года предприятие находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юрлицу — ПАТП №1, которое также возглавляет Пискулин.

Неприятные инциденты с пассажирами тюменских автобусов происходят регулярно. Так, в ноябре 2015 года в автобусе «Луидор» упала 36-летняя женщина. Неделей ранее в маршрутке упала 56-летняя женщина. Это случилось напротив дома № 47 по улице Олимпийской. Медики диагностировали у пассажирки травму головы, ушибы и заподозрили перелом ребер. Ранее в ноябре в салоне автобуса МАЗ 22-го маршрута упала 63-летняя женщина. Как сообщили в региональной ГИБДД, это произошло на перекрестке улиц 50 лет Октября и Профсоюзной.

А 8 сентября 2016 года из автобуса №30 на остановке «Набережная» выпали двое пенсионеров. И мужчина, и женщина от полученных травм скончались.