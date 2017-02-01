20:49 01 февраля 2017 11

Люди с диагнозом ВИЧ-инфекция пришли в гости к ВИЧ-диссиденту Фото: depositphotos.com © URA.RU

В столице Урала люди, живущие с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и сотрудник фонда «Новая жизнь» пришли в гости к одному из самых ярких ВИЧ-диссидентов, лидеру этого движения в России Герману Авдюшину. Встреча происходила в офисе общественной организации, которую он возглавляет — «Всероссийское родительское собрание». Активисты требовали от Авдюшина прекратить пропаганду идей ВИЧ-диссидентства, убрав материалы по этой тематике с его сайта. Корреспондент «URA.RU» стал свидетелем столкновения мнений непримиримых врагов.

Активисты сообщили Авдюшину о том, что им не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда человек, подвергшийся «обработке» идеями отрицания ВИЧ, переставал принимать терапию и в итоге умирал. «Мы теряем родных, близких людей, — заявил активист фонда „Новая жизнь“ Александр Чебин. — Мой друг так погиб. Я пытался с ним общаться, но аргументы, которые он нашел на вашем сайте, оказались для него весомее».

Также активисты напомнили Авдюшину, что «жертвами» его идеологической обработки часто становятся мамы, обнаруживающие, что заражены ВИЧ, во время беременности. Их отказ от приема терапии приводит к тому, что после рождения ребенок также получает диагноз ВИЧ. Дети таких мам, не получая лечение, умирают (по данным Свердловского центра СПИДа, в регионе имели место не менее семи подобных случаев). «Люди умирают каждый день, и каждый второй читает ваш сайт и называет вашу фамилию», — указала ВИЧ-диссиденту руководитель фонда «Новая жизнь» Вера Коваленко.

Активисты пытались не только призвать Авдюшина к ответственности, но и понять мотивы его деятельности. «Зачем вам это? Чему вы добиваетесь? Вы боритесь против мирового зла, против мирового заговора фармкомпаний? Идея у вас какая?» — спрашивал Александр. Добиться внятного ответа не удалось: Авдюшин прикрылся общими фразами о том, что человек должен иметь выбор (верить или не верить в ВИЧ, проходить или нет обследование и лечение) и особо напирал на то, что «все должно быть в рамках закона и правого поля». «Мы будем говорить с вами в правовом поле, когда примут законы [ограничивающие деятельность ВИЧ-диссидентов], и сюда можно будет прийти с прокурором», — ответил ему Чебин.

Встреча проходила в офисе организации «Всероссийское родительское собрание» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Мы будем говорить с вами в правовом поле, когда примут законы [ограничивающие деятельность ВИЧ-диссидентов], и сюда можно будет прийти с прокурором», — заявил Чебин. «Вы вообще про какие законы? — спросила Вера Коваленко. — Вы понимаете, о чем мы говорим? — о жизни и смерти. Это происходит на наших глазах — мы видим, как умирают люди. Потому что они сидят и читают информацию, которую вы им даете» (на сайте, в соцсетях, в ходе консультаций — прим. ред).

В ходе беседы было несколько ярких моментов, например, когда Авдюшин заявил, что 80% ВИЧ-инфицированных — наркоманы. «Откуда вы это взяли? Это данные многолетней давности. Давно уже превалирует половой путь среди социально адаптированных людей. Это когда два человека занимаются сексом и заражают друг друга ВИЧ-инфекцией, — попыталась объяснить Вера. — При чем тут наркоманы?». Тут же выяснилось, что Авдюшин никогда в жизни не был в СПИД-центре. «Вы сходите, посмотрите!» — порекомендовали ему активисты.

Другим ярким моментом стал спор по поводу препаратов: объясняя идею свободы выбора, Герман Сергеевич привел в пример таблетки от гриппа, которые человек не будет принимать, если его смутят побочные эффекты. В ответ Вера Коваленко показала на препараты антиретровирусной терапии, которые она принимает.

«Смотрите: вот в этих двух таблетках вся моя жизнь, — сказала она. — У них есть побочные эффекты, но они помогают мне жить. Я их не пила, пока не слегла — только благодаря им я встала и живу дальше. Мне надо было не пить таблетки, читать ваши издания и чего ждать? Смерти?»

Также активисты предложили ВИЧ-диссиденту «вживую» пообщаться с людьми, которые в данный умирают от СПИДа прямо сейчас. «Готовы вы провести с ними беседу и сказать им, что ВИЧ не существует? — спросил Чебин. — Не каким-то виртуальным пользователям интернета, а реальным людям? Сказать им: „Зачем ты пьешь таблетки, ведь это заговор фармкомпаний?“. Или сообщить, что вирус не выделен ни в одной лаборатории России?». Однако Авдюшин отказался и от общения с ВИЧ-инфицированными, и от приглашения в СПИД-центр.

Герман Авдюшин считается лидером движения ВИЧ-диссидентов на Урале Фото: Анна Майорова © URA.RU

Но главным в разговоре была сперва просьба, а затем требование к Авдюшину, чтобы он снял с сайта своей организации материалы, пропагандирующие идеи ВИЧ-диссидентства. «Сколько еще человек должно умереть, чтобы вы, Герман Сергеевич, прекратили свою деятельность? — спросил его Александр Чебин. — Нужно прийти сюда тысячей ВИЧ-инфицированных? Окружить этот офис? Что нужно?». Но Авдюшин заявил, что ничего менять не будет. «Нельзя же заставить человека перестать дышать!» — пояснил он свою позицию.

В ответ люди сотрудники фонда «Новая жизнь», представляющие интересы людей, живущих с ВИЧ, заявили, что не дадут ему жить спокойно. «Если раньше вы делали это безнаказанно, то сейчас есть мы. Мы не будем молчать и не дадим вам вести деятельность, — заявила руководитель «Новой жизни» Вера Коваленко.

«Запомните наши лица. С сегодняшнего дня мы, представители сообщества людей, живущих с ВИЧ, объявляем вам „войну“, — добавляет Александр Чебин. — Мы сделаем все, чтобы ваша деятельность была прекращена. Каждый случай смерти от СПИДа в нашем городе под влиянием ВИЧ-диссидентов будет ассоциироваться с вашим именем».

Как стало известно «URA.RU», в планах активистов провести несколько мероприятий против екатеринбургских ВИЧ-диссидентов, в том числе уличные акции. Одна из них пройдет в Екатеринбурге уже в ближайшие дни.

Идею акций против ВИЧ-диссидентов придумала активист некоммерческой организации «Е.В.А.» Евгения Прохода: в январе 2017 она установила снеговика с косой возле инфекционной клинической больницы №2 города Москвы — это стало «подарком» одному из идеологов ВИЧ-движения врачу Ольге К.

Герман Авдюшин — свердловский общественный деятельность, руководитель движения «Всероссийское родительское собрание», один из лидеров движения ВИЧ-диссидентства в России и на Урале. В июне 2016 он занял четвертое место на праймериз «ЕР» и едва не стал депутатом Госдумы. По мнению врачей-инфекционистов, смерть семерых детей, умерших из-за отказа их родителей давать им назначенную антиретровирусную терапию, связана с его именем.