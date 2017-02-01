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01 февраля 2017
31 января 2017
19:26  01 февраля 2017 0

Это надолго. Во всех населенных пунктах ХМАО начали выдавать автомобильные номера Республики Крым

Автосервис. СТО. Мегион, хмао, номер, автосервис, сто, детали, регион, 86rus, югра
Номерные знаки с родным для ХМАО номером 86 стали дефицитомФото: Александр Елизаров © URA.RU

Автомобильные номера с региональным номером 82, принадлежащим Республике Крым, будут выдавать в ХМАО-Югре до окончания партии, поставленной в регион Министерством внутренних дел РФ. Актуальные для автономного округа номерные знаки возможно поступят в феврале в составе нового завоза. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила «URA.RU» начальник пресс-службы УМВД по ХМАО Ольга Абмайкина.

Собеседница не исключила, что в следующей поставке также могут оказаться крымские номера. «Имеющиеся номера будут выдаваться, пока не закончатся. Какие знаки придут со следующей поставкой, точно мы не знаем», — комментирует Абмайкина.

На выдачу в ГИБДД нестандартных для 86-го региона номеров Крымского полуострова первыми обратили внимание водители Нижневартовска. Сейчас сообщения о казусе приходят со всех уголков автономного округа. Большое количество жалоб автомобилистов поступает из экономического центра региона — Сургута. По данным источников агентства, крымские номера поставляют не только в ХМАО, но и в другие регионы России. Вероятно, ситуация вызвана ошибкой в работе федерального ведомства.

Эльдар Булатов
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