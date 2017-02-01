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01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
21:35  01 февраля 2017 0

Губернатор Куйвашев получил доступ к главному источнику редкой информации. ФОТО

Презентация отреставрированного здания библиотеки им. Белинского. Екатеринбург
Евгений Куйвашев стал читателем "Белинки"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские власти в среду, 1 февраля, торжественно открыли главное универсальное книгохранилище региона — библиотеку имени В.Г. Белинского. В церемонии приняли участие глава региона Евгений Куйвашев, вице-губернатор Павел Креков, министр культуры Светлана Учайкина, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, депутат Госдумы Андрей Альшевских и депутат Заксобрания Вячеслав Погудин.

В сопровождении директора «Белинки» Ольги Опариной «высокие» гости совершили экскурсию по залам и разрезали символическую красную ленту. Главе региона в ходе церемонии вручили читательский билет библиотеки. «Сегодня „Белинка“ является настоящим ядром культурной жизни нашего региона, объединяет интеллектуальные и творческие силы Среднего Урала», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

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Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Масштабная реконструкция исторического здания библиотеки, основанной 26 мая 1899 года, началась в 2009 году, но из-за кризиса продолжилась только в 2011-м. Все это время продолжал работу второй, более современный корпус книгохранилища, предоставляющий доступ к общему фонду в 2,3 миллиона единиц хранения.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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