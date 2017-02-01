19:21 01 февраля 2017 0

С приходом российских военных у сирийской армии появились серьезные успехи Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Основные разделы сайта Минобороны РФ перевели на арабский язык. Таким образом российское военное ведомство намерено оперативно предоставлять арабскому миру информацию о ситуации в Сирии, ход процесса по примирению враждующих сторон и гуманитарной помощи.

Как отмечает экспертное сообщество, ситуация в Сирии меняется к лучшему именно благодаря грамотному управлению операцией лично министром обороны Сергеем Шойгу, пишет «Федеральное агентство новостей». «Последним нашим достижением стало освобождение из когтей террора города Алеппо, крупнейшего из сирийских городов. Та поддержка, которую оказывали Военно-космические войска России, сыграла главную роль в этой победе», — говорит начальник Генштаба Сирийской армии Али Абдуллах Аюб.

Генерал-полковник Александр Дворников, командовавший объединенной группировкой войск и сил в Сирии, считает, что основой успеха стала военно-техническая помощь правительственной армии Сирии со стороны России.

Эксперты также сравнивают действия подразделений западной коалиции, прежде всего США, в Афганистане и Ираке, и работу ВКС РФ в Сирии, отмечая высокую эффективность подразделений ВКС РФ. Они указывают, что западная коалиция в Афганистане составляла 60 тысяч человек, в Ираке — 250 тысяч военнослужащих. Они вели войну свыше десяти лет, при этом полного контроля над территорией установлено не было. «По сути, коалиция контролирует в Афганистане только Кабул и несколько военных баз, в Ираке ситуация чуть лучше, но тоже негативная. Теперь сравните эту ситуацию с Сирией — ключевые позиции там с приходом России не просто сохраняются за правительством, но неуклонно расширяются. При этом численный состав российского контингента не превышает 2,5 тысячи человек, включая подразделения обеспечения», — отмечает политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.