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Главные новости Курганской области
07:20  02 февраля 2017 1

«Яндекс» переполнен запросами зауральцев о раке

Юревич на ПЭТ. Челябинск, томография, рентген, процедуры, Онкология
Высокотехнологичная помощь доступна не всем онкологическим больнымФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более трети запросов об онкологических заболеваниях, которые делают жители УрФО, приходится на Курганскую область. Такое исследование сделал курганский блогер Илья Винштейн.

Блогер разработал свою методику исследований популярных запросов в «Яндексе», результаты он опубликовал на сайте «Уральский меридиан». Илья Винштейн выделил 33 ключевых запроса, на основе которых попытался отыскать тенденцию. «На 100 онкологических запросов по УрФО около 36% приходит из Зауралья, — резюмирует блогер. — Чаще всего жители области ищут информацию по раку кишечника, глаза, молочной железы, поджелудочной железы, мочевого пузыря, прямой кишки, лёгких. Ищут симптомы рака. Интересуются тем, что такое аденома, миома, фиброма и липома». Второе место, по данным блогера, заняла Тюменская область, на которую пришлось 24% запросов.

Курганская область, напомним, оказалась на первом месте среди регионов России с самым высоким показателем смертности от рака. О необходимости введения новых методов диагностики из-за возросшей смертности от этого заболевания говорил и директор департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина.

Татьяна Жаткина
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