В суд Екатеринбурга передано дело таксиста, обезглавившего девушку

19:42 01 февраля 2017 0

Девушка согласилась на свидание с таксистом Фото: Соцсеть

В суд Верх-Исетского района Екатеринбурга передано дело на 46-летнего таксиста Сергея Соколова, который обезглавил девушку, отказавшую ему в интимной близости.

«Таксист обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей „убийство“, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — В результате качественного и своевременно осмотра автомашины злоумышленника при помощи современной криминалистической техники, в салоне машины были обнаружены биологические следы погибшей, что, наряду с другими доказательствами, сподвигло мужчину к признанию своей вины и написанию явки с повинной».

В момент убийства таксист был под действием наркотика Фото: Соцсеть

Напомним, убийство произошло 25 июля 2016 года. 22-летняя Кристина Медведева гуляла с компанией, а потом вызвала такси «Три десятки». На вызов приехал 46-летний Сергей Соколов. Он предложил девушке романтическое свидание, и она согласилась. Они катались по городу, по пути Соколов угощал ее шаурмой. Приехав на озеро на окраине города, таксист предложил Кристине интимную близость, однако девушка отказалась. Тогда таксист расправился девушкой, положил труп в багажник и поехал за режущим инструментом. Вернулся на озеро и отрезал ей голову. Тело утопил в воде, а голову отвез на Уралмаш и выбросил в мусорный бак.

В момент убийства Соколов находился в наркотическом опьянении. Ранее он был судим по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».