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01 февраля 2017
31 января 2017
19:45  01 февраля 2017 0

В Златоусте будут выпускать аналоги импортной продукции

Дубровский на Челябинском цинковом заводе, гаттаров руслан
Гаттарову в Златоусте представили инвестпроект стоимостью четверть миллиарда рублейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Златоустовская компания «Росоружие» намерена вложить 250 млн рублей в строительство производства медицинских скальпелей. Сейчас около 90% этого инструмента хирургов покупается из-за рубежа, сообщил «URA.RU» челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров по итогам рабочей поездки в третий по величине город Челябинской области.

Оружейники намерены выпускать одноразовые и многоразовые скальпели из специального сложносоставного металла. «Это очень квалифицированная работа и уже другой рынок. Сейчас оружейники делают ножи, в том числе кухонные. Хотят выйти на рынок медицинских скальпелей и увеличить объемы кухонных ножей. Готовы инвестировать 250 млн рублей. Считаю, что реализуемость проекта высокая. Будем помогать», — сказал чиновник.

Гаттаров также встретился с мэром Златоуста Вячеславом Жилиным. С ним обсуждалась подготовка заявки города на получение статуса территориии опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). «Сейчас заявку проверяет минэкономразвития области, потому она будет дорабатываться в увязке с Миассом, чтобы подавать ее в рамках агломерации. Миасс свою заявку пока не подготовил», — отметил Гаттаров.

Вице-губернатор также посетил завод «Феррум» по производству систем промышленной вентиляции и кондиционирования. «Хорошие перспективы стать крупнейшим производителем в стране. Выиграли несколько крупных контрактов при поддержки губернатора Бориса Дубровского», — прокомментировал чиновник. На заводе «Стройтехника» по выпуску установок по производству бетона ему показали робота, купленного для сварки при помощи региональной программы господдержки. Это устройство работает в три раза быстрее человека. Робот позволит сэкономить ресурсы предприятия.

Завершилась поездка на Златоустовском элетрометаллургическом комбинате, где обсуждалась стабильность работы предприятия.

Златоуст ранее посетил с рабочим визитом губернатор Борис Дубровский. На закрытом от прессы совещании он обсудил с руководителями крупнейших предприятий ситуацию на их заводах.

Сергей Леонов
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