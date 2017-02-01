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01 февраля 2017
19:43  01 февраля 2017 0

За месяц состояние российских богачей увеличилось на 8 млрд долларов

Дерипаска Олег, дерипаска олег
Новогодние каникулы не помешали Олегу Дерепаске увеличить свое состояниеФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Совокупное состояние 18 российских долларовых миллиардеров за январь выросло на 7,9 млрд долларов. Самым прибыльным первый месяц нового года оказался для владельца UC Rusal Олега Дерипаски.

По версии агентства Bloomberg, капитал Олега Дерипаски увеличился с 6,1 млрд до 7,8 млрд долларов. Эти данные приводит «Газета.Ru». Контролирующий 84% акций НЛМК, глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин за январь увеличил свое состояние на 941,5 млн рублей.

Более чем на 500 млн долларов стали богаче основатель USM Holdings Алишер Усманов (875 млн долларов), основной владелец «Еврохима» Андрей Мельниченко (898,5 млн долларов), глава группы «Ренова» Виктор Вексельберг (697,7млн долларов) и владелец группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров (633,7 млн долларов).

В число увеличивших свой капитал миллиардеров также вошли Михаил Фридман (317,1 млн), Роман Абрамович (254,3 млн), Герман Хан (218,4 млн), Геннадий Тимченко (183,6 млн), Алексей Кузьмичев (162,8 млн), Дмитрий Рыболовлев (97,1 млн) и Леонид Михельсон (9,1 млн).

Нина Калинина
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