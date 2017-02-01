20:21 01 февраля 2017 0

Виктор Басаргин настраивает думцев на совместную работу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пермский губернатор Виктор Басаргин встретился с депутатами Госдумы и призвал парламентариев к сотрудничеству. Осведомленные собеседники «URA.RU» предполагают, что глава региона рассчитывает на поддержку влиятельных народных избранников.

В среду, 1 февраля, губернатор Виктор Басаргин встретился с депутатами Государственной Думы, представляющими Пермской край в нижней палате российского парламента. В заседании приняли участие руководители правительства Прикамья. Глава региона заявил о намерении разработать специальный регламент работы с народными избранниками, составить графики дальнейших встреч и совместных выездов в территории.

«Одна из важнейших задач нашей встречи — необходимость согласованной работы на федеральном и региональном уровнях. Вы составляете сильную лоббистскую команду края. Далеко не каждый регион может похвастаться таким количеством и таким составом команды депутатов. Рассчитываю на вашу активность. Нам нужна системная работа, чтобы повысить эффективность взаимодействия с федеральным центром», — цитирует Басаргина пресс-служба администрации губернатора.

Источник, близкий к властям региона, полагает, что губернатор надеется использовать лоббистские возможности депутатов: «На встрече были бывший мэр Перми Игорь Сапко, экс-сенатор Игорь Шубин, поддерживаемый промышленниками Александр Василенко, член центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Дмитрий Сазонов. Все они — известные политики с хорошими связями на федеральном уровне. А будущее самого Виктора Басаргина по-прежнему непонятно, поэтому поддержка депутатов Госдумы, возможно, принесла бы ему пользу».

На сегодняшний день неизвестно, как долго Виктор Басаргин пробудет на посту губернатора — срок его полномочий истекает в начале мая. В сентябре состоятся выборы главы региона. Сам Виктор Басаргин публично еще четыре месяца назад заявил о готовности участвовать в кампании, но при условии одобрения со стороны президента Владимира Путина. Однако с того момента пермский губернатор не встречался с главой государства, Кремль не давал каких-либо комментариев относительно перспектив участия Басаргина в выборах.