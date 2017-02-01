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01 февраля 2017
Главные новости Свердловской области
20:06  01 февраля 2017 0

Воспитанница реабилитационного центра избила наставницу из-за телефона

Клипарт., телефон, сотовый, nokia, нокия, нокиа
Конфликт возник из-за громкого разговора по телефонуФото: Александр Мамаев © URA.RU

16-летняя девушка из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Верх-Исетского района Екатеринбурга избила воспитательницу.

«Проверка по факту нанесения телесных повреждений проводится в отделе полиции № 9, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. — Проводится комплексная проверка. Воспитатель центра, получивший травмы, направлен на исследование для проведения судебно-медицинской экспертизы».

По предварительным данным, конфликт произошел из-за громкого разговора по мобильному телефону. Девушка слишком громко говорила по телефону со своим молодым человеком. Воспитательница несколько раз сделала ей замечание, но девушка ее игнорировала. Тогда воспитатель попыталась забрать у нее телефон, но подросток пустил в ход кулаки.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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