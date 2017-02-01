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01 февраля 2017
31 января 2017
20:12  01 февраля 2017 0

Над столицей Югры появилось загадочное свечение. ФОТО

Северное сияние, Салехард, северное сияние
Наука характеризует северное сияние как люминесценцию обладающих магнитосферой верхних слоев атмосферыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска наблюдали северное сияние. Пользователи социальной сети «В Контакте» в одном из популярных городских пабликов разместили снимки явления.

Фотографии вызвали интерес среди горожан. Они выдвинули версию о том, что свечение было вызвано приближением к Земле другой планеты Солнечной системы, Венеры. Однако, в разговоре с корреспондентом «URA.RU», начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии Ольга Андреева эти данные не подтвердила. «Это не метеорологическая информация», — заявила синоптик.

Северное сияние — нетипичное явление для Югры. Официальная наука характеризует северное сияние как люминесценцию обладающих магнитосферой верхних слоев атмосферы планеты вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Явление, как правило, наблюдается в широтах 67—70°. В России это Мурманская область, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Якутия, Чукотка.

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Свечение в небе над Ханты-Мансийском Фото: Виктор Копотилов

Ядвига Вольская
© Служба новостей «URA.Ru»
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