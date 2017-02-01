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01 февраля 2017
19:54  01 февраля 2017 0

Глава охраны Путина возглавил Федерацию бокса. «Особое внимание уделим регионам»

Первенство России по боксу среди юниоров Курган, бокс, рефери
У российского бокса появился влиятельный покровительФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый глава высшего наблюдательного совета Федерации бокса России, руководитель Службы безопасности президента РФ (СБП) Алексей Рубежной пообещал развивать детско-юношеские школы в регионах, где будут выявлять талантливых спортсменов.

На общественную должность глава охраны президента Путина был избран в среду, 31 января. После выборов он заявил журналистам, что первые перемены в Федерации бокса уже произошли: схема управления оптимизирована и упрощена, пишет РИА «Новости». Так, была упразднена должность президента, до 15 человек сокращен состав исполкома.

«Особое внимание мы уделим регионам, развитию детско-юношеских школ, важно настроить грамотную работу по подбору талантливых боксеров, на которых мы будем опираться в будущем», — заявил Алексей Рубежной.

Как полагают в федерации, назначение Рубежного даст новый импульс в развитии российского бокса.

Алексей Рубежной возглавил СБП в июле 2016 года, он имеет звание генерал-майора. До недавнего времени Службу безопасности президента России возглавлял Дмитрий Кочнев, занимавший с 2015 года пост заместителя директора Федеральной службы охраны. В мае 2016 года господин Кочнев был назначен директором ФСО, пишет «Коммерсант».

Нина Калинина
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