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01 февраля 2017
31 января 2017
Главные новости ЯНАО
20:27  01 февраля 2017 0

В Ноябрьске нашли замену известному врачу

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, скорая помощь, 03
Виктор Гордиенко стал главврачом станции «скорой помощи»Фото: Илья Московец © URA.RU

Исполняющий обязанности главврача станции скорой помощи в Ноябрьске утвержден в должности. Виктор Гордиенко стал руководителем структуры. Ранее он занимал пост заместителя главврача по медицинской части.

Гордиенко был назначен исполняющим обязанности с 2017 года, когда пост покинул бывший главврач Олег Брезицкий. С предыдущим руководителем не продлили контракт, что, по данным собеседников «URA.RU», стало неожиданностью для коллег и самого врача.

По неофициальной информации, Олег Брезицкий еще не трудоустроился на новое место работы.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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