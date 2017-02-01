20:21 01 февраля 2017 0

Новый агрегат не подвел Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

В ЯНАО на Вынгапуровском месторождении «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» успешно прошли испытания долота PDC с первым отечественным поликристаллическим алмазным резцом. Его разработала самарская компания «ВолгаБурСервис».

Прошедшие испытания показали высокую износостойкость нового оборудования. Опытный участок скважины длиной 2237 метров долото прошло без повреждений и потери резцов, продемонстрировав хорошую управляемость и высокую механическую скорость проходки.

«Замещение импортных образцов нефтепромыслового оборудования идет быстрее, чем предполагалось ранее. Уже сегодня технологии, применяемые в бурении, — это в основном отечественные разработки. Они не уступают импортным аналогам, и, более того, превосходят их как по технологическому исполнению, так и по достигнутым результатам», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Павел Крюков.

Сейчас «ВолгаБурСервис» изготавливает для «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» два аналогичных инструмента. В начале февраля опытно-промышленные испытания долота PDC с отечественным поликристаллическим алмазным резцом будут продолжены на Ярайнерском месторождении, которое имеет более сложную геологическую структуру.