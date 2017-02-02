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02 февраля 2017
01 февраля 2017
31 января 2017
08:13  02 февраля 2017 0

Утро начинается со смога! МЧС предупреждает жителей городов Южного Урала

Смог над городом. Неблагоприятная экологическая обстановка. Челябинск, смог над челябинском, неблагоприятные метеоусловия
Характерная "дымка" постепенно сгущается над ЧелябинскомФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Смог накрыл Челябинск
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Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) различной степени опасности объявлены 2 февраля в шести муниципалитетах Челябинской области. Слабый ветер и инверсия буду препятствовать рассеиванию вредных примесей как минимум до семи часов вечера, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС.

В Карабаше, Сатке, Коркино и Магнитогорске объявлены НМУ 1 степени. Аналогичный прогноз дан для Троицка. В Челябинске до середины дня будут сохраняться НМУ более опасной 2 степени, затем областному центру также сулят первую степень.

Смог, ставший обычной приметой южноуральской столицы, держится над городом с начала рабочей недели. Исключением стало 31 декабря, когда, несмотря на НМУ 2 степени, челябинцы с удивлением увидели над головой сравнительно чистое небо. Как стало агентству, в этот день на крупнейших предприятиях-загрязнителях ожидали ревизоров из контролирующих ведомств.

Алексей Шумов
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