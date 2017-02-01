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01 февраля 2017
20:19  01 февраля 2017 0

Физику они прогуливали. Найдены виновные в крушении ракетоносителя «Протон-М»

Депутаты облдумы сдают ЕГЭ по математике. Курган, егэ, математические формулы
По версии следствия, сборщики двигателя неправильно рассчитали формулуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет России назвал виновных в крушении ракетоносителя «Протон-М». Как считает следствие, вина за катастрофу ракетоносителя лежит на сотрудниках РКК «Энергия», которые неверно рассчитали количество топлива для аппарата.

«Обвиняемые, заведомо зная о применении нового разгонного блока, не обеспечили корректировку формулы расчета уровня заправки окислителя. В результате чего была превышена на 1582 кг необходимая масса жидкого кислорода», — говорится в сообщении СКР, которое приводит Life.ru.

Новость по теме
Рогозин: причина брака двигателей «Протон-М» в низких зарплатах

Обвиняемые так и не признали своей вины, но, как заверили в СКР, следолвателям удалось собрать достаточную доказательную базу. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что причинами отзыва двигателей ракетоносителей «Протон-М» являются слабая культура производства на воронежском заводе и низкие зарплаты работников. Об этом сообщала «Национальная служба новостей».

Тогда же «Роскосмос» принял решение отозвать уже произведенные двигатели тяжелой ракеты «Протон» и их сборку на Воронежском механическом заводе.

Нина Калинина
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