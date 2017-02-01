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01 февраля 2017
20:34  01 февраля 2017 0

Киев заявил об обстреле украинского самолета

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Украинский самолет подвергся атаке в районе Одесской областиФото: Pixabay

Президенту Украины Петру Порошенко доложили об обстреле украинского транспортного самолета во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины, об этом главе государства рассказал глава украинского министерства обороны Степан Полторак.

В докладе, который пересказал в Fаcеbook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко, говорится, что транспортный самолет Украины был обстрелян днем в районе Одесского газового месторождения, откуда ранее были перемещены в российские территориальные воды буровые установки, принадлежащие ГУП «Черноморнефтегаз», пишет «Газета.Ru».

Цеголко уточнил, что экипаж самолета в результате обстрела не пострадал. Суд Киева арестовал установки «Черноморнефтегаза» еще 5 января.

Нина Калинина
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