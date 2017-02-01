У свердловской власти больше нет тайн от Тунгусова

21:25 01 февраля 2017 1

Дмитрий Леонтьев настраивает Владимиру Тунгусову все электронные системы, включая рабочий компьютер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информационными системами свердловской власти будет управлять специалист екатеринбургской мэрии. Как утверждает источник в резиденции главы региона, перейти на должность главы областного управления информационных технологий уже предложено директору МБУ «Электронный Екатеринбург» Дмитрию Леонтьеву.

«Назначение [глава администрации губернатора Владимир] Тунгусов планировал еще в прошлом году и даже договорился о нем с губернатором. Но тогда в последний момент, когда уже документы на столе у Евгения Владимировича [Куйвашева] лежали — оно сорвалось. Тогда [вице-губернатор Азат] Салихов убедил не допускать до этих дел [информационных систем] чужих. Поэтому за главного остался человек, подчиняющийся Салихову. Сейчас происходит вторая попытка, но пока они не знают, как ее юридически провести», — рассказывает знакомый с положением дел высокопоставленный сотрудник органов исполнительной власти.

Все электронные системы и информпотоки, включая переписку — теперь в одних руках. Фото: Анна Майорова © URA.RU

В администрации города также знают о возможном переходе специалиста на новое место. «Он c самого назначения [Владимира Тунгусова на должность главы администрации губернатора 19 мая 2016 года] полдня проводит в ратуше, полдня — в резиденции, — подтверждает готовящийся переход знакомый чиновник Серого дома. — Он все настраивал Владимиру Георгиевичу на его новом месте работы, потому что тот очень щепетилен в вопросах электронных информационных систем».

В случае назначения в обладминистрацию, полномочия Дмитрия Леонтьева охватят систему электронного документооборота (СЭД), сетевую инфраструктуру и информационную безопасность. В администрации губернатора прямо о переходе специалиста из мэрии не говорят, но перемены в работе с информационными системами, тем не менее, анонсируют.

«Цели всех нововведений — оптимизация и универсализация, в том числе, и IT-сферы. Она обеспечивает нормальное функционирование систем власти — автоматизацию ее работы и электронный документооборот, в частности. В том числе, и с муниципалитетами. И один из шагов на этом пути — создание четкой структуры информационных служб. Именно эти процессы и идут в правительстве», — обтекаемо объяснил ситуацию директор департамента информационной политики губернатора Александр Иванов.

В самом МБУ «Электронный Екатеринбург», которое Леонтьев возглавляет последние восемь лет, усомнились, что Дмитрий Васильевич может покинуть пост руководителя в обозримой перспективе. «Мы только что получили электронные подписи сроком на год — и в них значится только Дмитрий Васильевич, так что едва ли его можно будет так быстро кем-то заменить», — аргументировали свои доводы в муниципальном учреждении. Связаться с самим Дмитрием Леонтьевым сегодня не удалось.

То, что Владимир Тунгусов будет иметь доступ ко всем электронным коммуникациям не только администрации губернатора, но и всей областной власти, у рядовых чиновников никакого беспокойства не вызывает. Они уверены, что любую электронную переписку и сейчас могут прочитать. А вышестоящее руководство переживает не столько за доступ представителя мэрии ко всем информационным потокам области, сколько за его возможность контролировать скорость этих потоков. «Задержать любой документ, отправить позже, послать его не тому, кому следовало — с такими полномочиями запросто», — насторожен знакомый представитель Белого дома.