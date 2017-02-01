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01 февраля 2017
20:46  01 февраля 2017 0

МИД Норвегии требует объяснений от посла России из-за отказа выдать визы парламентариям

Путин. Архив, флаг норвегии
Парламентариям Норвегии не дали визы в РоссиюФото: Александр Мамаев © URA.RU

МИД Норвегии вызвал посла России Теймураза Рамишвили в Осло, чтобы выразить протест из-за того, что двоим членами делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России. Визит парламентариев в Москву должен был состояться 2 и 3 февраля, но теперь его пришлось перенести.

Ранее в МИД Норвегии сообщили, что делегация парламентариев страны отложила поездку в Москву на два дня, поскольку нескольким депутатам якобы не удалось получить визу. Норвежская сторона выразила протест и охарактеризовала решение российской стороны как несправедливое и необоснованное, пишет «Федеральное агентство новостей». В дипломатическом ведомстве полагают, что парламентарии не получили визы будто бы из-за присоединения Норвегии к санкциям против Москвы.

«Считаем решение России неоправданным и неразумным. Призываем российские власти вновь рассмотреть этот вопрос и искренне надеемся на то, что решение удастся найти, поскольку речь идет об официальном приглашении», — приводит заявление главы МИД Норвегии Берге Бренде «Газета.Ru».

Бренде также уточнил, что МИД вызвал российского посла, чтобы повторить свой протест. Как уточняет издание, делегаты норвежского парламента летели в Россию по официальному приглашению главы комитета Совфеда по международным делам.

Нина Калинина
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