{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
21:09  01 февраля 2017 1

Администратор «групп смерти» для подростков прошел психиатрическую экспертизу

Филипп Лис ответит по всей строгости законаФото: соцсети Филипп Лис

Эксперты признали вменяемым администратора «групп смерти» в социальной сети «ВКонтакте» Филиппа Будейкина, который подталкивал подростков к суицидам. Вменяемость молодого человека подтвердила проведенная психиатрическая экспертиза.

Вместе с другими администраторами так называемых «групп смерти» Будейкин, более известный в соцсетях под ником Филипп Лис, открыто пропагандировал суициды. Следователи установили 15 потерпевших, это подростки, совершившие суициды в разных регионах страны, пишет «Национальная служба новостей».

Ранее сообщалось, что Будейкин будет находиться под арестом до 15 мая, его отправили в психбольницу на обследование. В СКР ему предъявлено обвинение по ст. 110 УК России «Доведение до самоубийства».

Как ранее писало «URA.RU», школьница из Тобольска, выжившая после попытки суицида, помогла следователям выйти на Будейкина. Она рассказала полицейским о мощном психологическом давлении, которому подвергалась со стороны администратора несколько месяцев. Школьница совершила попытку суицида, но, к счастью, выжила. Филипп Лис заставлял своих жертв удалять переписку с ним перед самоубийством.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров