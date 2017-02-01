23:06 01 февраля 2017 0

Назначение Евгении Умниковой на должность директора ТЮЗа стало неожиданностью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 1 февраля, новым директором Театра юного зрителя стала Евгения Умникова. Ее назначение стало настоящей неожиданностью для всей политической и театральной тусовки Екатеринбурга. Умникова — представитель другой сферы — педагог с 27-летним стажем работы. С 2005 по 2016 годы возглавляла Управление образования Екатеринбурга, а последний год руководила руководила гимназией №130.

Место директора ТЮЗа считалось предметом конфликта между его бывшим руководителем, министром культуры Свердловской области Светланы Учайкиной и начальником екатеринбургского Управления культуры Татьяной Ярошевской, рассказывало «URA.Ru». До сегодняшнего дня ТЮЗом руководила в статусе и. о. бывший заместитель Учайкиной Наталья Аристова. В качестве кандидатов Ярошевской в разное время называли директора Кукольного театра Петра Стражникова, экс-директора Музея писателей Урала Валерия Плотникова и руководителя ЦК «Урал» Илью Маркова.

О неожиданном назначении Евгении Умниковой общественность узнала из новости на официальном сайте администрации Екатеринбурга. Вопреки канонам пресс-релиза информация сопровождалась комментарием не нового директора, а Татьяны Ярошевской.

«Евгения Умникова на посту директора ТЮЗа — лучшее решение в сложившейся ситуации, и конкурентов на этом поле просто нет. С этим согласна и экс-директор театра, действующий министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина — ее любимый театр принимают надежные руки», — это лишь часть обширного комментария Ярошевской, где говорится о приверженности Умниковой к детям и театру.

«Таким образом Татьяна Львовна [Ярошевская] публично демонстрирует, что только она может принимать кадровые решения в сфере культуры Екатеринбурга, — пояснил „URA.RU“ источник в горадминистрации. — Стоит отметить, что кандидатура нового руководителя подобрана по-византийски. Умникова — член екатеринбургской команды, едва ли не равнозначный Ярошевской и Учайкиной. Этот кадровый ход рвет все связи министра с ТЮЗом и ставит точку в их конфликте, который мог бы затянуться надолго в случае назначения более слабой фигуры».

Назначение, по словам политолога Сергея Мошкина, можно объяснить и стандартной логикой чиновничества. «После отставки Умникова стала директором лицея №130. Спускаться с поста чиновника в школу — это в некотором роде моветон, поэтому когда в администрации города подыскивали кандидатуру в театр, решили остановиться на Евгении Леонидовне. Кроме того, в таких вопросах всегда смотрят на проверенных, испытанных, предсказуемых людей, каким она стала за долгие годы работы», — заявил политолог Мошкин.

Евгения Умникова покинула управление образования в декабре 2015 года, после череды громких скандалов. Среди них: повышение платы за детские сады на 40%, ежегодные проблемы с поступлением в детсады и школы, изгнание экс-директора престижной гимназии №9 Александра Кулагина. На эти конфликты в сфере образования сообщество родителей реагировало акциями протеста.

«Безусловно, о скандалах общественность не забыла, а если и так, то СМИ обязательно обо всем напомнят. Фамилия Умниковой неизбежно будет в первое время ассоциироваться с этими неприятными историями, но не думаю, что это как-то повлияет на ее дальнейшую карьеру, — полагает глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин. — Театр — совершенно другая сфера деятельности, поэтому люди, скорее, будут присматриваться и наблюдать, как она себя покажет. Но какое-то время с общественным мнением работать все же будет сложно».