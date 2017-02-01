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01 февраля 2017
21:47  01 февраля 2017 3

«Было очень трогательно». Наина Ельцина представила в Екатеринбурге книгу воспоминаний о муже. ФОТО

Наина Ельцина читает фрагменты своих мемуаров. Екатеринбург, ельцина наина
Некоторые фрагменты Наина Иосифовна зачитывала со слезами на глазахФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге в Ельцин Центре состоялась презентация книги воспоминаний Наины Ельциной о своем муже. Наина Иосифовна зачитала несколько фрагментов из своих пока не изданных мемуаров. «Она говорила о знаковых моментах в жизни Ельцина, например, о его выступлении перед ЦК КПСС в 1987 году», — рассказала «URA.RU» пресс-секретарь Ельцин Центра Елена Волкова.

Презентация проходила в книжном магазине «Пиотровский», который, конечно же, не смог вместить всех желающих (там поместилось не более 100 человек). Для всех остальных организовали трансляцию. Однако организаторы намеренно выбрали именно эту площадку. «В Пиотровском особая атмосфера — именно для чтения книг», — пояснили в Ельцин Центре.

По словам присутствовавших, супруга первого президента России читала своими воспоминания о нем немного тихо, но «прекрасно». Некоторые фрагменты книги она произносила со слезами на глазах. «Мы с нетерпением ждем выхода этой книги в марте, — сообщила агентству Елена Волкова. — Все-таки Наина Иосифовна — первая леди. К тому же, в этом году у нее юбилей».

Также вечером Наина Ельцина выступила в только что открывшемся в Ельцин Центре ресторане «Барборис».

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Фото: Анна Майорова © URA.RU

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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