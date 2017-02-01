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01 февраля 2017
21:36  01 февраля 2017 5

В Госдуме назвали фамилии депутатов-прогульщиков. Кобзон и Жупиков возглавили список

Послание президента РФ федеральному собранию. Москва., кобзон иосиф
Иосиф Кобзон прогуливает заседания по уважительной причинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Чаще всего пленарные заседания Госдумы пропускают депутаты-звезды и состоятельные бизнесмены, при том, что все они состоят в «Единой России». Как утверждают во фракции единороссов, у парламентариев для прогулов были веские причины.

Почти 30 единороссов пропустили от половины до четверти пленарных заседаний, следует из данных сайта Госдумы, который проанализировал РБК. На втором месте по пропускам оказались представители «Справедливой России»: там депутатов-прогульщиков пять из 23. Посещаемость депутатов от КПРФ и ЛДПР близка к 100%.

Самыми злостными прогульщиками, как оказалось, стали певец Иосиф Кобзон и Александр Жупиков, за ними числится по 11 прогулов. Однако во фракции единороссов им нашли оправдание. «Кобзон сильно болеет, но когда себя хорошо чувствует, то всегда ходит», — пояснил источник РБК. А Жупиков в эти дни брал отпуск за свой счет. Единороссы-спортсмены Александр Карелин и Марат Сафин не участвовали в девяти заседаниях. Карелин делал операцию, а Сафин не ходил на работу, так как брал отпуск без содержания.

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Депутаты с высоким задекларированным доходом также не отличаются высокой дисциплиной. Прогулы есть у Николая Борцова (семь пропусков), Антона Жаркова (шесть пропусков), Андрея Скоча (шесть), Андрея Палкина (пять) и справороссов-бизнесменов Александра Ремезкова (семь), Алексея Чепы (восемь). Половину заседаний прогуляли бизнесмены (имеют доли в нескольких компаниях) из «Справедливой России» Валерий Гартунг и вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

В «Справедливой России» пояснили, что Гартунг, Ремезков, Чепа болели, а Епифанова была в долгой служебной командировке в Республике Фиджи. У единороссов тоже были веские основания не присутствовать на заседании — больничные, командировки, а также благотворительные мероприятия. При этом подчеркивается, что они брали отпуск за свой счет.

Согласно новым поправкам в регламенте, отсутствовать на заседании Госдумы депутат может или по уважительным причинам (больничный лист, командировка, а также исполнение думским руководством полномочий членов Совета Думы), или брать отпуск за свой счет. Иначе он будет оштрафован на 1/6 зарплаты (примерно 60 тысяч рублей), писала «Газета.Ru».

Нина Калинина
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