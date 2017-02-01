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01 февраля 2017
22:05  01 февраля 2017 2

Польша собирается через суд вернуть обломки самолета Качиньского. «Россияне отвечают дерзко»

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Передача обломков разбившегося самолета Леха Качинского от России Польше будет решаться в судеФото: Владимир Жабриков

Варшава направит в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге жалобу на Россию и потребует вернуть обломки правительственного самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

По словам министра, Варшава около года пыталась вернуть самолет, на котором летели глава государства Лех Качиньский и члены польского правительства, но до сих пор не получила утвердительного ответа из Москвы. «Россияне, как вы знаете, отвечают негативно, иногда очень дерзко. Наши возможности исчерпаны», — цитирует заявление Витольда Ващиковского «Лента.ру».

В Москве уже несколько раз заявляли, что следственные действия продолжаются и до их окончания она не может вернуть Варшаве обломки лайнера. Ранее Россия передала Польше все данные с бортовых самописцев рухнувшего под Смоленском самолета польского президента Леха Качиньского. Как напоминает «Национальная служба новостей», во время ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сказал журналистам, что сам читал переговоры летчика и человека из охраны Качиньского, который потребовал приземлиться. После этих слов Путина польский МИД направил России ноту с требованием передать эти записи из кабины, о которых говорит Путин, так как Варшава ими не располагает.

Ту-154 ВВС Польши разбился под Смоленском утром 10 апреля 2010 года. В результате аварии погибли все 96 человек, находившиеся в самолете.

Нина Калинина
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