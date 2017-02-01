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01 февраля 2017
22:56  01 февраля 2017 0

Жириновский объяснил решение Порошенко идти войной на Донбасс. «Это в чистом виде провокация»

Пресс-конференция ЛДПР в ТАСС. Москва, жириновский владимир
Владимир Жириновский: "Это в чистом виде провокация со стороны киевской военщины"Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Депутат Госдумы Владимир Жириновский считает провокацией наступление войск ВСУ в Донбассе. По его словам, напряжение обстановки на юго-востоке Украины выгодно Киеву.

По словам политика, провоцируя новую бойню, Порошенко пытается надавить на Запад, чтобы не допустить отмены антироссийских санкций. «Обострение на Украине связано как раз с полемикой о возможной отмене санкций. Так Киев хочет помешать этому процессу, показать, что там опять какие-то военные действия происходят на Востоке. Так что это в чистом виде провокация со стороны киевской военщины», — рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» лидер ЛДПР.

Жириновский также отметил, что Германия играет свою роль в постоянном подогревании конфликта в Донбассе. «Германии выгодно иметь на востоке слабое полуразрушенное государство, чтобы использовать его территорию как свой огород», — считает политик.

Утром 1 февраля министерство обороны Украины в лице заместителя министра обороны Игоря Павловского призналось в наступательной операции на Донбасс. «На сегодняшний день, как бы то ни было, но метр за метром, шаг за шагом… Наши ребята героически продвинулись вперед», — заявил Павловский. Он добавил, что украинские войска дали адекватный ответ ополченцам, пишет «Национальная служба новостей».

Нина Калинина
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