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02 февраля 2017
01 февраля 2017
08:00  02 февраля 2017 0

«Будет даже священник». В Екатеринбурге проходит ежегодная «дятловская» конференция

Пресс-конференция ко дню памяти дятловцев. Екатеринбург
Ожидается два десятка выступающих "дятловедов"Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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В четверг, 2 февраля, в день гибели группы туристов-дятловцев, в Екатеринбурге состоится ежегодная конференция, организуемая фондом памяти группы Дятлова». Об этом «URA.RU» сообщили ее организаторы. В этом году конференция будет проходить не в пресс-центре (как в предыдущие годы), а в спортивном манеже УрФУ по адресу ул. Коминтерна, 4. Начало конференции в 12 часов.

Как и в прошлые годы, ожидается очень большой и «разномастный» состав выступающих — около двух десятков человек (на каждое выступление будет отводиться не более 10-15 минут). «Приезжает множество исследователей трагедии с группой Дятлова из самых разных городов, — рассказал „URA.RU“ руководитель дятловского фонда Юрий Кунцевич. — Приедет Наталья Варсегова из „Комсомольской правды“, автор книги о дятловцах Сергей Фадеев из Верещагино, исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга. Будет даже священник!»

Ожидается, что спецкор «Комсомолки» Варсегова представит вышедший недавно на экраны документально-игровой фильм «Перевал Дятлова. Конец истории?».

Организаторы также анонсировали приезд исследователя из Санкт-Петербурга Евгения Буянова — автора книги «Тайна гибели группы Дятлова» с «самой правдивой» версией трагедии. Однако, по последним данным, Буянов прилететь в Екатеринбург не смог: его доклад представит член Фонда памяти группы Дятлова Михаил Шаравин.

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Будут выступать и исследователи по «специфической тематике». Так, например, свой доклад на конференции представит знаменитый исследователь культуры манси, создатель первого на Урале этнопарка «Земля предков» Алексей Слепухин и главный уральский уфолог, руководитель проекта «Россия Паранормальная» Алексей Мартин.

Оба расскажут о своих последних экспедициях, а уфолог — еще и о своем новом проекте — экспедиции в заповедную зону недалеко от перевала Дятлова (ее детали пока держатся в секрете).

Продлится конференция около четырех часов, после чего «дятловеды» продолжат общение в неформальной обстановке — в кафе.

Напомним, в прошлом году на дятловской конференции был ажиотаж: присутствовало несколько десятков участников, зрителей и журналистов.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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