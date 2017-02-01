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01 февраля 2017
22:42  01 февраля 2017 0

Девять человек погибли в страшном ДТП. Машины всмятку, УАЗ сгорел дотла. ВИДЕО

Скорая помощь, 03, скорая помощь
В аварии погибли девять человек, еще нескольким понадобилась помощь медиковФото: depositphotos.com

Авария с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошла в среду, 1 февраля, на Варшавском шоссе в Новой Москве. В результате столкновения отечественный автомобиль полностью сгорел, обе машины превратились в груду металла.

Жертвами ДТП стали девять человек, есть и пострадавшие. Как сообщает «Федеральное агентство новостей», за травмированными людьми вылетел вертолет Московского авиационного центра.

Среди погибших и пострадавших оказались граждане Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, уточняет ТАСС.

По предварительным данным, находившиеся в салоне Toyota направлялись в регистрационный центр, расположенный в деревне Сахарово. Предположительно, мигранты недавно прибыли на территорию России и собирались получать трудовые патенты, сообщает РЕН ТВ. По одной из версии, виновником аварии мог стать водитель иномарки, который вырулил на встречную полосу.

Видео: телеканал РЕН ТВ

Марина Мотылева
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