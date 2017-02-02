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02 февраля 2017
01 февраля 2017
23:01  01 февраля 2017 1

Военные Таиланда выдворили с острова 200 российских туристов

Таиланд, корабли, море берег
Российские туристы оказались на острове, где проводят тренировки военныеФото: Алена Полозова © URA.RU

В Таиланде военные моряки вынуждены были выдворить группу российских туристов численностью около 200 человек с необитаемого острова Рин в Сиамском заливе.

Остров Рин военные страны используют для тренировок, в частности, для проведения стрельб, и посторонние на него не допускаются, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал Thai PBS.

Российских туристов на необитаемый остров доставили на судне. Зарубежным гостям пришлось сесть на борт судна и вернуться на материк, где им позволили продолжить отдых. Капитан и механик были переданы в руки таиландской полиции. Им грозит срок за проникновение на запретную территорию.

Поток российских туристов в Таиланд впервые за два года превысил отметку в один миллион человек, пишет «Национальная служба новостей», уточняя, что в 2016 году в Таиланде побывало на 23% больше россиян, чем в 2015-м.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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