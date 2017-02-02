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02 февраля 2017
01 февраля 2017
23:06  01 февраля 2017 4

«Спьяну перепутали». Украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ из «Бука»

Ралли Шелковый путь Кундравы Челябинск, квадрокоптер, беспилотник, дрон, коптер
Украинские военные атаковали беспилотник ОБСЕ (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Украинские силовики атаковали беспилотник ОБСЕ над Макеевкой в Донецке. Летательный аппарат расстреляли из зенитного ракетного комплекса «Бук». Об этом заявили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики.

Инцидент произошел накануне поздно вечером. Пуск «Бука» был зафиксирован в районе Авдеевки. «Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня», — пишет ТАСС со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

Фрагменты ракеты были обнаружены в районе макеевской городской больницы № 5.

По его словам главы ДНР Александра Захарченко, беспилотник ОБСЕ сбили пьяные военнослужащие армии Украины. «Вы знаете, они спьяну перепутали беспилотник ОБСЕ», — цитирует Закарченко РЕН ТВ.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. Однако в среду, 1 февраля, обстрелы Донецка утихли, сообщает «Национальная служба новостей». Из наиболее опасных районов Донецка эвакуированы жители, в результате обстрелов со стороны мирных жителей есть погибшие и раненые.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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