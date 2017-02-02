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02 февраля 2017
01 февраля 2017
23:34  01 февраля 2017 3

Надежда Савченко окрестила Порошенко «врагом украинского народа»

Открытая лицензия 10.06.2015. Петр Порошенко., порошенко петр
Петр Порошенко назван врагом украинского народаФото: пресс-служба президента Украины

Врагом всего украинского народа считает президента Петра Порошенко депутат Верховной рады Надежда Савченко. Кроме того, она назвала его своим личным врагом.

«Мой враг тот, кто враг моему народу, кто делает хуже жить каждому человеку. Когда простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он — враг народа», — заявила Савченко, отвечая на вопрос журналиста издания «Новое время».

Надежда Савченко подчеркнула, что будет бороться с Петром Порошенко всеми доступными ей законными методами.

Не так давно Надежда Савченко заявила, что действующие власти Украины являются вторым врагом простых граждан страны, писало «Федеральное агентство новостей». По словам украинского парламентария, первым врагом для украинских граждан является Россия.

Нина Калинина
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