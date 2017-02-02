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02 февраля 2017
01 февраля 2017
23:40  01 февраля 2017 2

Истребители США открыли огонь по своим военным: есть погибший и раненый

День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, истребитель, авиашоу
Выпущенные истребителями ракеты убили одного военного и ранили второгоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пара истребителей F-16 по ошибке выпустила ракеты в штате Нью-Мексико. Инцидент произошел в ночь на среду, 1 февраля, на авиабазе военно-воздушных сил Холломан во время учений.

В результате произошедшего один военнослужащий США погиб, другой получил ранения, пишет РБК. Пострадавшего отвезли в больницу, но после оказания помощи отпустили домой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По информации телеканала Fox News, эти истребители базируются на Холломан, однако принадлежат авиакрылу с базы ВВС США Люк в штате Аризона.

Марина Мотылева
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