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02 февраля 2017
01 февраля 2017
00:08  02 февраля 2017 0

Филипп Киркоров купил себе дом на острове за 12 млн долларов. Интерьер продумал сам. ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров стал владельцем роскошного особнякаФото: wikipedia.org

Поп-король российской эстрады и бывший супруг примадонны Аллы Пугачевой Филипп Киркоров сделал себе шикарный подарок на 50-летие. Он купил особняк в Подмосковье, который расположен на полуострове и окружен водами реки.

Имущество Филиппа Киркорова, которое оценено риелторами в 12 млн долларов, построено в элитном поселке, в Мякининской пойме Москвы-реки, где каждый дом был возведен по индивидуальному проекту, пишет «Комсомольская правда». Размер территории вокруг дома составляет не менее одного гектара, а площадь особняка — 170 квадратных метров.

Во владения поп-короля также входят дом для прислуги и охраны. На территории расположены небольшая часовня, ротонда с выходом на собственный пляж, гараж на две лодки, фонтан на центральной аллее, теннисный корт, на котором зимой заливают каток, и зона барбекю.

В доме имеется кухня, несколько кабинетов, раздельные комнаты для детей с отдельными гардеробными, а также большая комната, предназначенная для игр.

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Фото: Комсомольская правда, Руслан Вороной

Артист лично подбирал детали интерьера, который выполнен в стиле итальянской неоклассики. Например, в доме много статуэток немецкого дизайнера Томаса Хоффмана, которые Киркоров коллекционирует.

Киркоров уже перебрался в новый дом вместе со своими двумя детьми — Аллой-Викторией и сыном Мартином. 30 апреля артист будет отмечать юбилей — ему исполнится 50 лет.

Нина Калинина
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