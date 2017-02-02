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02 февраля 2017
01 февраля 2017
00:14  02 февраля 2017 0

Сообщники создателя «Шалтая-Болтая» останутся под арестом до апреля

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских, герб россии, приговор, арест, тюрьма, решетка
Александр Филинов и Константин Тепляков обвиняются в незаконном доступе к компьютерной информацииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Возможные члены хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александр Филинов и Константин Тепляков останутся под арестом до апреля 2017 года. Об этом сообщила официальный представитель Лефортовского суда Екатерина Краснова.

Филинов и Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, были взяты под стражу еще в ноябре 2016 года. В настоящее время суд продлил им арест до апреля 2017-го. Следствие полагает, что Филинов и Тепляков были сообщниками журналиста Владимира Аникеева, который, предположительно, является организатором хакерской группы «Шалтай-Болтай».

Сам Аникеев по решению суда предварительно останется под стражей до 8 марта, сообщает «Газета.ру».

Наталья Володина
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