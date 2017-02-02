{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 февраля 2017
01 февраля 2017
00:17  02 февраля 2017 0

«В себе ли вы, женщина?». Подписчики поссорились из-за фигуры Светланы Бондарчук. ФОТО

Фотография Бондарчук вызвала живой интерес у ее подписчиковФото: Instagram Светланы Бондарчук

Бывшая модель и экс-супруга известного режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук поделилась со своими подписчиками фотографиями с отдыха. Несколько снимков появились на ее страничке Instagram.

Над подписью к одному из них Бондарчук долго размышлять не стала, ограничившись лаконичной формулировкой «день второй» и смайликами. Фотография вызвала живой интерес у ее подписчиков, которые бросились обсуждать фигуру 48-летней экс-модели. Впрочем, их мнения разошлись.

«Не люблю такие фигуры. Чуть поплотнее надо, взбитее что ли», «Очень страшна такая худоба, ну ничего привлекательного, особенно эта косая сажень в плечах», «Молодец! Но добавить килограмм 10 было бы неплохо», «Это уже анорексия.», «Ни рожи, ни кожи», — пишут в коментариях некоторые из них.

«Да уж явно задача не стояла — вам понравиться», «в себе ли вы, женщина? 10 кило мож вам скинуть, не?», «Потрясающе выглядите!)», «бомба????просто супер», — отвечают им другие.

Ранее поклонники высоко оценили фотографию Бондарчук, где она запечатлена плавающей на надувном матрасе. Фигура экс-супруги известного режиссера в купальнике вызвала неподдельное восхищение ее почитателей.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров