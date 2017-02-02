Пермские и челябинские дороги попали в рейтинг автобезопасности

07:31 02 февраля 2017 0

Уральские дороги неприятно отличились Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Эксперты выяснили, насколько безопасны автодороги в России. Два уральских региона оказались на дне «турнирной таблицы».

Межрегиональный общественный центр «За безопасность российских дорог» опубликовал рейтинг безопасности автодорог в 52-х регионах России по итогам 2016 года. В исследовании эксперты учитывали численность населения субъектов РФ (свыше миллиона человек), количество ДТП, число раненых и погибших в авариях по неудовлетворительным дорожным условиям, протяженность автодорог (более 5000 км) и размер автопарка.

В пятерку лидеров рейтинга вошли Томская область, Удмуртия, Новосибирская область, Чечня и Ивановская область (по порядку — с первого по пятое места). Уральские регионы оказались в «красной зоне»: Пермский край занял 50-е место, а Челябинская область последнее — 52-е. Разделяет уральцев Московская область. Эксперты отметили, что в регионе-аутсайдере — Челябинской области — число погибших и раненых в ДТП по сравнению с 2014 годом выросло более чем в полтора раза.

Другие регионы Урала оказались в числе «середняков» — это Ханты-Мансийский округ (15-е место), Тюменская область (26-е место), Свердловская область (42-е место).