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02 февраля 2017
01 февраля 2017
00:57  02 февраля 2017 0

Почту России может возглавить топ-менеджер Ростеха

Клипарт., почта россии
Нынешний руководитель Почты России оказался в центре громкого скандалаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Топ-менеджер госкорпорации Ростех Сергей Куликов может возглавить Почту России. Нынешнему руководителю ФГУП Дмитрию Страшнову, который оказался замешан в нескольких скандалах с участием правоохранительных органов, активно ищут замену.

Как сообщает «Коммерсант», кандидатура Сергея Куликова уже согласована ФСБ и администрацией президента. Задачей нового руководителя станет перевод Почты России на бизнес-ориентированную модель управления, акционирование и последующая приватизация ФГУП. Источники издания сообщают, что Куликов уже дважды встречался по поводу своего возможного назначения с министром связи Николаем Никифоровым.

Сергею Куликову 40 лет, почти десять лет он был личным помощником Сергея Чемезова в Рособоронэкспорте и в Ростехе. В 2013 году стал исполнительным директором госкорпорации. С 2015 года занимает пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса Ростеха. Кроме того, Сергей Куликов входил в советы директоров «МегаФона», «Скартела» (бренд Yota, сейчас принадлежит «МегаФону») и Национального центра информатизации (НЦИ).

Дмитрий Страшнов оказался в центре громкого скандала в 2016 году: Генпрокуратура заподозрила, что его премия по итогам 2014 года в размере 95,4 млн рублей начислена незаконно. Материалы о возбуждении уголовного дела по статье о злоупотреблении должностными полномочиями были направлены в Следственный комитет. Тем не менее, в конце декабря трудовой договор со Страшновым был продлен до 1 июля 2017 года. Однако в январе Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения Почтой России двух самолетов Ту-204, а глава ведомства Юрий Чайка на днях назвал премию Страшнова «откровенной наглостью», пишет «Коммерсант».

Наталья Володина
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