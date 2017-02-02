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02 февраля 2017
01 февраля 2017
01:29  02 февраля 2017 0

Страсть к необычному: Мария Шарапова рассказала, почему рекламирует шоколад

Шараповой интересно пробовать себя в различных сферахФото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, почему занялась бизнесом, в частности, продвижением бренда шоколада Sugarpova.

«Как-то раз я читала о футболисте, который получил серьезную травму и не смог продолжить карьеру. Это довольно типичная ситуация в спорте. Конечно, есть спортсмены, которые за время карьеры зарабатывают достаточно и могут позволить себе потом ничего не делать, но таких немного», — заявила Шарапова в интервью russian.rt.com.

По словам спортсменки, ей всегда было интересно пробовать себя в различных сферах, работать с людьми, и дело здесь не в деньгах. «Всегда была страсть пробовать что-то необычное. Главное — не бояться неудач», — отметил Мария.

Она также призналась, что сокращение срока дисквалификации за употребление мельдония стало для нее самым лучшим подарком. Напомним, в октябре 2016 года Спортивный арбитражный суд разрешил теннисистке вернуться на корт уже в апреле 2017-го.

Наталья Володина
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