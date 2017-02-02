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02 февраля 2017
01 февраля 2017
02:11  02 февраля 2017 0

Навальный не согласился с подпиской о невыезде

Приговор Олегу и Алексею Навальным дело Ив Роше, навальный алексей
Оппозиционеру запретили покидать Киров до окончания процессаФото: Павел Бедняков © URA.RU

Оппозиционер Алексей Навальный не согласился с решением суда об избрании ему мерой пресечения подписки о невыезде и не стал подписывать документы о запрете на выезд из Кирова до окончания процесса.

Так же поступил и другой фигурант уголовного дела о хищении средств «Кировлеса» — бывший глава Вятской лесной компании Петр Офицеров, сообщает «Газета.ру».

Адвокаты Навального и Офицерова намерены обжаловать решение суда, тем самым еще более затягивая процесс. Как считают наблюдатели, несогласие с подпиской о невыезде — еще одна попытка Навального и его защиты дискредитировать суд. Если будет принято решение ужесточить меру наказания, появятся заявления о нарушении прав человека, потому что, как написал у себя в Facebook соратник Навального и бывший екатеринбуржец Леонид Волков, «статья — „предпринимательская“, заключать под стражу на время следствия и суда по ней нельзя, между прочим».

Навальному вменяют в вину «организацию растраты чужого имущества в особо крупном размере». По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области (май—сентябрь 2009 года) Навальный в сговоре с директором Вятской лесной компании Петром Офицеровым и гендиректором «Кировлеса» Вячеславом Опалевым организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса на сумму в 16 млн рублей. В июле 2013 года Навальный уже был приговорен по этому делу был приговорен к пяти годам лишения свободы; в октябре того же года реальный срок заменили условным. А в ноябре 2016 года Верховный суд России отменил приговор Навальному и направил дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Наталья Володина
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