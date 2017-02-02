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02 февраля 2017
01 февраля 2017
02:30  02 февраля 2017 0

Российский орден не помешал Рексу Тиллерсону стать новым госсекретарем США

США. Клипарт, сша, статуя свободы, соединенные штаты америки, usa
Бывший глава нефтяной компании не имеет опыта в политикеФото: Ксения Сальникова © URA.RU

На пост госсекретаря в администрации нового президента США Дональда Трампа утвержден Рекс Тиллерсон. За его кандидатуру проголосовали даже больше сенаторов, чем необходимо для утверждения.

Как пишет «Российская газета», 64-летний Тиллерсон — бывший руководитель Exxon Mobil, крупнейшей в мире нефтегазовой компании. Как и Дональд Трамп, никакого отношения к политике раньше не имел. Однако новый президент США учел богатый опыт Тиллерсона как переговорщика и его многочисленные личные знакомства с зарубежными лидерами, в том числе с Владимиром Путиным. В свое время Тиллерсон был награжден российским орденом Дружбы. Хотя именно это обстоятельство едва не помешало ему занять пост госсекретаря: сенаторы посчитали недостаточно жесткой его позицию по отношению к России, отмечает издание.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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