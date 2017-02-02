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02 февраля 2017
01 февраля 2017
03:21  02 февраля 2017 0

«Реформатора» Каца выгнали из «Яблока»

Съезд партии
Намерения Каца занять пост главы московского отделения партии не понравились Сергею МитрохинуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Директора московского фонда «Городские проекты» Максима Каца попросили из «Яблока». Исключение Каца было утверждено на заседании регионального бюро московского отделения партии 1 февраля.

Решение неожиданностью не стало. Максим Кац вступил в ряды «яблочников» после прошлогодних выборов в Госдуму и сразу же заявил о своем намерении реформировать партию — в связи с неэффективностью работы московского отделения. Как отмечает «Независимая газета», такое заявление не могло не встревожить многолетнего руководителя отделения Сергея Митрохина, особенно после того, как сторонники Каца понесли заявления на вступление в партию, но не в региональное отделение, а в центральное бюро. Тем более что свои планы Кац описал очень подробно: его сторонники вступают в районные отделения и занимают там ключевые посты, а сам он непосредственного возглавит московское «Яблоко».

В связи с этим в конце прошлого года Московское региональное отделение политической партии «Яблоко» поставило вопрос об исключении Каца «в связи с нанесением политического ущерба», который выражается «в неоднократных публичных высказываниях, проявлении неуважения к политической позиции партии, а также попытках рейдерского захвата столичного „Яблока“ и должности руководителя регионального отделения», иными словами, в попытках раскола «Яблока». Как и было обещано, его вынесли на рассмотрение 1 февраля 2017 года.

Виктор Жуков
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