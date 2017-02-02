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02 февраля 2017
01 февраля 2017
03:37  02 февраля 2017 0

Почта России опровергла слухи об отставке своего гендиректора

Клипарт. разное. 5 апреля 2014г, почта россии, вывеска
На пост Страшнова прочат топ-менеджера Ростеха Сергея КуликоваФото: Антон Белицкий © URA.RU

Гендиректору Почты России Дмитрию Страшнову в ближайшее время отставка не грозит, а разговоры о ней — это слухи. «Просто кому-то очень хочется выдать желаемое за действительное», — отмечают в компании.

По словам источника ТАСС, слухи об отставке генерального директора появляются приблизительно раз в квартал. Почта России продолжает работу в штатном режиме, не обращая на них внимания.

Напомним, ранее появилась информация, что Страшнову уже нашли замену — топ-менеджера госкорпорации Ростех Сергея Куликова. Дмитрий Страшнов, согласно трудовому договору с ним, является гендиректором Почты России до 1 июля 2017 года, однако ходят разговоры о том, что после череды скандалов, в которых он оказался замешан, должности он лишится.

Напомним, Генпрокуратура России заподозрила, что Страшнов получил по итогам 2014 года незаконную премию в размере 95,4 млн рублей, которую генпрокурор Брий Чайка впоследствии назвал «откровенной наглостью». Также Генпрокуратура инициировала проверку законности приобретения Почтой России двух самолетов Ту-204.

Наталья Володина
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