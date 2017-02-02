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02 февраля 2017
01 февраля 2017
03:55  02 февраля 2017 0

Виновник ДТП с девятью погибшими стал фигурантом уголовного дела

На Варшавском шоссе столкнулись УАЗ и ToyotaФото: Виталий Белоусов, РИА Новости

В отношении водителя, ставшего виновником крупного ДТП с девятью погибшими, возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель людей.

В среду, 1 февраля, на повороте с Варшавского шоссе на деревню Коротыгино столкнулись автомобили УАЗ и Toyota. В результате ДТП погибли девять человек, выжили только трое, сообщает РИА «Новости».

Уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ возбуждено в отношении водителя Toyota, который выехал на полосу встречного движения. В его машине находились трудовые мигранты, которые ехали в регистрационный центр.

Наталья Володина
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