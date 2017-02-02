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02 февраля 2017
01 февраля 2017
04:16  02 февраля 2017 0

Ангела Меркель получила 5 тысяч евро за доброе отношение к беженцам

Открытая лицензия 10.06.2015. Ангела Меркель., меркель ангела
Канцлер Германии стала лауреатом премии за гражданское мужествоФото: Moritz Hager/Flickr

Ангела Меркель удостоилась премии за гражданское мужество. Пять тысяч евро и слова благодарности канцлер Германии получила за проводимую ей миграционную политику.

Сама Меркель заявила, что ей непривычно слышать добрые слова о ее политике по отношению к беженцам — обычно куда чаще звучит критика. Она также поблагодарила граждан ЕС и Германии за солидарность.

«Выражением гуманного отношения» к беженцам назвали принятое в 2015 году Ангелой Меркель решение не препятствовать въезду в Германию тысяч мигрантов, сообщает ТАСС.

Премия учреждена в честь Ойгена Больца, участника заговора против Адольфа Гитлера, и вручается за гражданское мужество.

Наталья Володина
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