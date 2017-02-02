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02 февраля 2017
01 февраля 2017
05:12  02 февраля 2017 0

Китай выпустил самый маленький и мощный в мире компьютер

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, блогер, клавиатура, печатать
Устройство MeegoPad размером сравнимо с сотовым телефономФото: Елена Качалкова Елена Качалкова © URA.RU

Китай представил самый миниатюрный в мире и одновременно самый мощный среди аналогов компьютер.

Устройство MeegoPad размером сравнимо с сотовым телефоном. Компьютер работает на четырехъядерном процессоре Intel Atom, имеет 4 Гб оперативной памяти и 32 Гб памяти жесткого диска. К компьютеру, на котором установлена операционная система Windows 10, можно подключить монитор и другие устройства, он совместим с Wi-Fi и Bluetooth. Стоимость MeegoPad составляет примерно 155 долларов США, передает Федеральное агентство новостей.

Наталья Володина
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