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02 февраля 2017
01 февраля 2017
05:38  02 февраля 2017 0

Россия просит Турцию выдать киллера из «банды решальщиков»

ОМОН стрельбище Оружие Челябинск, пм, пистолет макарова, глушитель
«Банда решальщиков» обманывала и убивала чиновников и бизнесменовФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет России запросил у Турции выдачи задержанного местной полицией Валида Лурахмаева. В России он проходит по уголовному делу об организации ряда громких убийств в составе преступной группы.

«Банда решальщиков» за весьма крупные суммы обещала высокие должности и дорогостоящие контракты чиновникам и бизнесменам. Впоследствии обманутых клиентов попросту убивали, выманивая за границу, пишут «Известия».

Так, в 2011 году в Париже был убит бизнесмен Михаил Ланин, который передал преступникам 84 млн рублей (по неофициальным данным — 200 млн) за должность в центральном аппарате МВД, потом — в «Олимпстрое», потом в одной из «дочек» Газпрома, а затем на трубопроводном предприятии в Ухте. Через год бизнесмен забил тревогу и потребовал вернуть деньги. Преступники предложили ему взамен несостоявшейся сделки коттедж в Ницце. Приехавший в Париж Ланин был расстрелян киллерами.

Преступная группа была организована в 2004 году служащим налоговой полиции Михаилом Коряком и мошенником Ахмадом Хамидовым. Оба в настоящее время находятся в международном розыске. Один из наемных убийц осужден на 10 лет на Украине — по месту совершения преступления. Другой, Султан Сигаури, посредник между лидерами банды и киллерами, один из наиболее опасных боевиков Северного Кавказа, был убит в Сирии. Организатор еще одного убийства, Валид Лурахмаев по прозвищу Валидол, предположительно, задержан в Турции. Именно его выдачи добивается сейчас Россия.

Еще 12 членов банды находятся в розыске за различные преступления.

Наталья Володина
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