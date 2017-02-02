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02 февраля 2017
01 февраля 2017
05:52  02 февраля 2017 0

США и Китай стали покупать больше русской водки

Тюменский завод Бенат. Производство водки
Экспорт российской водки в 2016 году вырос на 14%Фото: Виктория Аввакумова © URA.RU

Экспорт российской водки в 2016 году вырос на 14% — за счет увеличения поставок в США, Германию, Латвию, Болгарию и Китай.

Как передают «Известия» со ссылкой на аналитический отчет Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФФРА), объем поставок вырос до 49 млн литров. Соответственно росту спроса увеличилось и производство водки в России — на 16%.

В то же время доля экспорта по-прежнему остается незначительной — 6,5% от производства.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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